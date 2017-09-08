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Işıl Reçber, Hava Atayım Derken Rezil Oldu

IŞIL REÇBER, HAVA ATAYIM DERKEN REZİL OLDU

Manikür sonrası ojelerini gösterme bahanesiyle kendisine ait Porsche marka aracının direksiyonunu paylaşan Işıl Reçber'in bu hareketi görgüsüzlük olarak nitelendirildi.

Tarih : 08 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Işıl Reçber, Hava Atayım Derken Rezil Oldu(7/10)3

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım, ilk olarak instagram'ın hikaye kısmında kendisine gelen Contemporary İstanbul isimli sanat fuarının açılış kartını paylaştı.

SANAT SEVDASINI UNUTTU

Işıl Reçber, bu kart için "Kredi kartından daha önemli benim için" notu düştü. Ancak Reçber, bir sonraki paylaşımında 'sanat' sevdasını unutup lüks aşkını konuşturdu.

OJE BAHANE LÜKS ARAÇ ŞAHANE

Işıl Reçber, manikür sonrası ojelerini gösterme bahanesiyle kendisine ait Porsche marka aracının direksiyonunu paylaştı.

HAVA ATAYIM DERKEN REZİL OLDU

Reçber'in bu paylaşımı ise birçok kişi tarafından "Görgüsüzlük" olarak değerlendirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Işıl  Reçber  Hava  Atayım  Derken  Rezil  Oldu    haber

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