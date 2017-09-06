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İSPANYA, GOL OLUP YAĞMAK TERİMİ BAŞTAN YAZDI


İspanya, Gol olup yağmak terimi baştan yazdı
Tarih : 06 Eylül 2017, 02:30
Puan Ver : İspanya, Gol Olup Yağmak Terimi Baştan Yazdı(8/10)4

Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri G grubunda Liechtenstein ile karşı karşıya gelen İspanya farklı şekilde galibiyete uzandı.

8 TANE ATTILAR

Liechtenstein'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede zayıf rakibine şans tanımayan İspanya, 8-0'lık rahat bir galibiyete uzandı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

NEREDEYSE TÜM TAKIM GOL ATTI

3. dakikada gol perdesini Sergio Ramos'un golüyle açan İspanya 15 ve 54'te Morata, 16'da Isco, 39'da David Silva ile 51. ve 63. dakikalarda Iago Aspas'ın ayağından bulduğu goller ve 89. dakikada Liechtenstein'ın kendi kalesine attığı golle maçtan 8-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İspanya puanını 22'ye çıkartıp grup liderliğini sürdürürken 8. maçlar sonucunda Liechtenstein henüz puanla tanışamadı ve grubun son sırasında kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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