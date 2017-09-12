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İspanya Kararını Verdi! Bağımsız Katalonya Askıya Alındı

İSPANYA KARARINI VERDİ! BAĞIMSIZ KATALONYA ASKIYA ALINDI

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 17:00
Puan Ver : İspanya Kararını Verdi! Bağımsız Katalonya Askıya Alındı(9/10)5

Reuters'ın haberine göre İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.

Mahkeme geçtiğimiz hafta da Katalan parlamentosunda alınan 1 Ekim'de referandum yapılması yönündeki yasayı iptal etmişti.

7,5 MİLYON KATALAN VAR

İspanya'nın ekonomik sorunları ve ülkenin kuzeydoğusundaki eyalette yaşayan 7,5 milyonluk Katalan nüfusun, ülke geneline göre daha zengin olduğu ve daha fazla vergi ödediği kanaati, Madrid hükümetinden kopma fikrini gündeme getirmişti.

Belçika büyüklüğünde bir eyalet olan Katalonya, kendi dili ve kültürüne sahip. Yerel yönetim; eğitim ve sağlık gibi önemli konularda merkezi hükümetten belirgin derecede farklı politikalar yürütüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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