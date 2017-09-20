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İSPANYA POLİSİ, REFERANDUM ÖNCESİ KATALAN HÜKÜMETİNİN GENEL MERKEZİNE BASKIN YAPTI


İspanya Polisi, Referandum Öncesi Katalan Hükümetinin Genel Merkezine Baskın Yaptı
Tarih : 20 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : İspanya Polisi, Referandum Öncesi Katalan Hükümetinin Genel Merkezine Baskın Yaptı(6/10)2

İspanya polisi, Madrid yönetimi tarafından yasadışı ilan edilen tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümetinin genel merkezine baskın yaptı. Merkezde, arama yapılıyor.

SORUŞTURMA İÇİN DELİL TOPLANIYOR

Polisin Ekonomi, Dış İlişkiler, Çalışma ve Sosyal İlişkiler departmanları ile hükümet merkezine girdiği ve 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili yürütülen soruşturma için delil topladığı belirtildi.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU KAMPANYASI BAŞLATMIŞLARDI

Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya hükümetinin karşı çıkışına rağmen bağımsızlık referandumu kampanyalarını başlattı. Boğa güreşleriyle ünlü Tarragona'daki arenada düzenlenen kampanya etkinliğine 8 bin kişi katıldı. Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'in başlattığı kampanya etkinlinde "Bağımsızlık", "Referandumda oy kullanacağız" ve "Korkmuyoruz" sloganları öne çıktı. Arenanın dolup taştığı etkinlikte arenaya giremeyen çok sayıda Katalan, kapı önünde toplanarak kampanyaya destek verdi.

Barselona Belediye Başkanı açılıştan kısa bir süre önce kampanyanın arkasında olduklarını söyleyerek, referandumun Barcelona'da da yapılacağını açıklamıştı.

'REFERANDUM YASA DIŞI' AÇIKLAMASI

Madrid hükümeti de 1 Ekim'de yapılması planlanan referandumu yasadışı ilan etmişti. Bu açıklamaya rağmen Katalonya'daki yaklaşık bin belediye başkanı oy kullanılması için yer tahsis edeceklerini açıkladılar.

İspanya Anayasa Mahkemesi, Başbakan Mariano Rajoy'un girişimi üzerine geçen hafta perşembe günü 1 Ekim'de düzenlenecek bağımsızlık referandumunu beş aylığına askıya alma kararı vermişti. Anasaya Mahkemesi hakimleri bu süre zarfında bağımsızlık referandumunun "İspanya'nın bölünmezliği" ilkesi uyarınca İspanya Anayasası'nın ihlali anlamına gelip gelmeyeceğini inceleyecek.

Anayasa Mahkemesi Katalonya'da 2014 yılında yapılan referandumu yasaklamış, bunun üzerine gayrıresmi halkoylaması yapılmış ve oylamaya katılanların çoğunluğu bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Referandum sonucu hukuken geçerli sayılmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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