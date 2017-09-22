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İSPANYA'DA REFERANDUM GERGİNLİĞİ! ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYİ İŞGAL ETTİ


İspanya'da referandum gerginliği! Öğrenciler üniversiteyi işgal etti
Tarih : 22 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : İspanya'da Referandum Gerginliği! Öğrenciler Üniversiteyi İşgal Etti(9/10)5

Barcelona'da öğle saatlerinde çok sayıda öğrenci sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle birlikte Barcelona Üniversitesi'nin işgal etti.



14 KATALAN POLİTİKACININ SERBEST KALMASINI İSTİYORLAR



İçeride öğrenciler bir yandan referandum ve Katalonya'yla ilgili sloganlar atarken birkaç gün önce tutuklanan 14 Katalan politikacının da serbest bırakılmasını istiyor.



İspanya hükümeti Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor.





PROTESTOLAR HIZ KESMİYOR



Çarşamba günü İspanyol polisinin Katalan hükümet binalarına yaptığı baskınla Ekonomi Bakan Yardımcısı Jose Maria Jove dahil olmak üzere 12 kişiyi gözaltına almasının ardından Barselona'da başlayan protestolar devam ediyor.



"BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU 1 EKİM'DE YAPILACAK"



Katalonya özerk yönetiminin lider Carles Puigdemont bir video mesaj yayınlayarak bağımsızlık referandumunun tüm yasal engellere ve polis operasyonlarına karşın 1 Ekim'de yapılacağını söyledi.



Madrid yönetimi ise Katalan yetkilileri 'yasadışı' ilan edilen referandumdan vazgeçmeye çağırıyor. Referandumu engellemek yönündeki çabaları ana muhalefetten de destek alan Rajoy, referandumdan vazgeçilmemesi durumunda Katalan liderlerin büyük bir zararla karşılacağı yönünde uyarılarda bulundu.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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