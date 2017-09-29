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İspanya'da Referandum Krizi Büyüyor: Milyonlarca Oy Pusulasına El Konuldu

İSPANYA'DA REFERANDUM KRİZİ BÜYÜYOR: MİLYONLARCA OY PUSULASINA EL KONULDU

Katalonya Özerk Bölgesi, Pazar günü referanduma gitmeye hazırlanıyor ancak İspanyol hükümeti tüm okulların kapalı olması talimatını verdi ve milyonlarca oy pusulasına el koydu.

Tarih : 29 Eylül 2017, 17:00
Puan Ver : İspanya'da Referandum Krizi Büyüyor: Milyonlarca Oy Pusulasına El Konuldu(5/10)1

İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi, 1 Ekim'de bağımsızlık için referanduma gitmeye hazırlanıyor ancak durum hala belirsiz. İspanyol yetkililer, halk oylamasının engellenmesi için düğmeye bastı.

TÜM KAMU BİNALARI KAPATILACAK

İspanya Anayasa Mahkemesi, referandum kararının yasadışı olduğunu gerekçe göstererek askıya almıştı. Bu kapsamda Madrid hükümet yetkilileri ile Katalan yetkililer bir güvenlik zirvesi düzenledi. Referandumla ilgili soruşturmayı yürüten Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi ve savcılık da jandarma, polis ve Katalonya yerel polisine 1 Ekim'de bölgedeki okul ve belediyelere ait yerler dahil tüm kamu binalarının kapatılması talimatını verdi. Ancak Katalan polisi bu talimata uymayacağını açıkladı. Okulların kapatılmasının 'kamu düzenini riske sokabileceği' uyarısında bulundu. Katalonya'ya binlerce ek polis kuvveti yollayan Madrid hükümetine göre ise şiddet riski bulunmuyor.

MİLYONLARCA OY PUSULASINA EL KONULDU

İspanyol güvenlik güçleri ise referandumu önlemek için operasyonlarını sürdürüyor. Bir depoya baskın yapan jandarma, milyonlarca oy pusulasına el koydu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre jandarma, Katalonya'nın Igualada kentinde düzenlendiği operasyonda referandumla ilgili 2.5 milyon oy pusulası, 4 milyon zarf ve 100 seçim sandığı ele geçirdi. Jandarma daha önceki operasyonlarda referandumla bağlantılı 10 milyondan fazla oy pusulasına el koymuş, ayrıca bağımsızlık referandumu ile igili bilgi veren internet sitelerine erişimi kesmişti. Şimdi pazar günü referandum için oy vermek isteyenlerin engellenmesi halinde Barcelona sokaklarının karışmasından korkuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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