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İSPANYOLLAR SON DAKİKA GEÇTİ: ARDA TURAN GALATASARAY'DA


İspanyollar son dakika geçti: Arda Turan Galatasaray'da
Tarih : 08 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : İspanyollar Son Dakika Geçti: Arda Turan Galatasaray'da(7/10)3

Türkiye Süper Lig'de transferin son gününe girildiği saatlerde Barcelona merkezli RAC1 gece yarısında Arda Turan bombasını patlattı.

BARCELONA, GALATASARAY'IN TEKLİFİNE "EVET" DEDİ

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu yakınlığıyla bilinen Katalan Radyo'sunun haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasına evet dedi.

G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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