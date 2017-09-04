Galatasaray'ın Temmuz 2015'te kadrosuna 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kattığı Lionel Carole'ün küçükken geçirdiği bir kaza nedeniyle sağ gözünde ileri derecede görme kaybının yaşadığı öğrenildi.

2000 YILINDA SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Fransa'da yayın yapan France Football ve So Foot'un arşivlerinde bulunan bilgilere göre 26 yaşındaki sağ bek, 2000 yılında yüzüne isabet eden sert bir şut sonrasında sağ gözünde büyük oranda görme kaybı yaşadı.

O günlerde iyi tedavi olmadığını itiraf eden Carole, o günler için "Top çarptığında böyle bir hasar vereceğini düşünmedim. İyi tedavi olmadım. ABD'den 400 Euro'ya bu koruyucu gözlükleri getirttim. Onlar olmadan sahaya adım atmıyorum, gözlükler olmadığında dikkatim dağılıyor." demiş.

GALATASARAY DA KABUL ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın sağlık heyeti, Carole'ün gözüyle ilgili iddiayı doğruladı. Haberde heyetin, "Bir gözünde derinlik hissi yoktu. Bu, doğuşten gelen bir rahatsızlık. Bir gözüyle 3 boyutlu olarak göremiyor ancak bu futbol oynamasına engel değil." dediği kaydedildi.

EDGAR DAVİDS GİBİ GÖZLÜK KULLANIYORDU

Eski futbolcu Damien Tixier de France Football Dergisi'nde Carole ile ilgili olarak "Sağ gözü bir döneme kadar hiç görmüyordu. Sahada Edgar Davids gibi gözlük takıyordu. Arkadaşlarından daha az görüyordu ancak iyiydi." dedi.

Carole'ü kiralık olarak kadrosuna katan İspanyolların, Fransa basınında çıkan bu haber sonrası büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve sağlık ekibinden detaylı rapor istediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada