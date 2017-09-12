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İSPARK'TAN HAVALİMANINDA OTOPARK ÇİLESİNE DEVA OLACAK HAMLE: 1 SAAT ÜCRETSİZ


İSPARK'tan Havalimanında Otopark Çilesine Deva Olacak Hamle: 1 Saat Ücretsiz
Tarih : 12 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : İspark'tan Havalimanında Otopark Çilesine Deva Olacak Hamle: 1 Saat Ücretsiz(6/10)2

İSPARK, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı'na yakın mesafede hizmete açtığı yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklarında yeni bir uygulama başlatıyor.

ARAÇLAR, 5 DAKİKA MESAFEDEKİ OTOPARKA YÖNLENDİRİLECEK

Özellikle havalimanı girişlerinde yolcu bekleyen araçların oluşturduğu uzun kuyruklar ve yol açtığı trafiğin ortadan kalkması amacıyla sürücüler, havalimanına 5 dakika mesafede bulunan İSPARK otoparklarına yönlendirilecek. Otoban kenarında bekleyen araçların trafikte yol açtığı tehlikelerin önlenmesi ve güvenli bir parklanmanın yapılması sağlanacak.

ÜCRETSİZ SERVİS VE VIP BEKLEME ALANLARI

İSPARK otoparklarına araçlarını bırakan ya da yolcularını almak için bekleyen sürücüler için ring servisleri bulunacak. Sürücüler servisle gelen yolcuları otoparktan alarak hem emniyet şeridinde bekleme yapmayacak, hem de trafiğe sebep olan uzun araç kuyruğu oluşturmayacak. Ayrıca otoparkta bulunan ring araçlarıyla yolcularını havalimanlarına güvenli bir şekilde gönderebilecek.

VIP BEKLEME SALONU DA OLACAK

Sürücülere otopark içerisinde bulunan ücretsiz internet vb. hizmetlerin de bulunduğu VIP bekleme salonu hizmet verecek.

İSTANBULKART VE KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLİYOR

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 dakikalık mesafede olan 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklar, 24 saat boyunca 8 TL'ye hizmet veriyor. Yolcular için bekleme salonunun olduğu otoparkta giden ve gelen yolcular için 5 dakikada bir ring yapan ücretsiz servis araçları da bulunuyor. Ayrıca İstanbulkart ve kredi kartı ile otoparkta ödeme yapılabiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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