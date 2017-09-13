İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN, 'KÜRT DEVLETİNE' DESTEK GELDİ
İsrail Başbakanı Netanyahu, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını desteklediklerini ancak PKK'yı reddettiklerini dile getirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumundan" önce Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını desteklediklerini belirtti.
Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, "Terörizmin her türlüsünü reddeden İsrail, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını destekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
"PKK'YI REDDEDİYORUZ"
Açıklamada, "İsrail, PKK'yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyor." ifadesi de kullanıldı.
GENELKURMAY BAŞKANI, PKK'NIN TERÖRİST BİR ÖRGÜT OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Jerusalem Post'un haberinde, Netanyahu'nun bu açıklamayı eski İsrail Genelkurmay Başkanı Yair Golan'ın "PKK'yı terörist bir örgüt olarak görmediği" sözlerinden bir hafta sonra yapmasına dikkat çekildi.Golan, geçen hafta Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsünde yaptığı konuşmanın soru-cevap bölümünde, şahsi görüşünün "PKK'nın terörist bir örgüt olmadığı" yönünde olduğunu söylemişti.
İsrail'in 1960'ların başından bu yana Kürt halkıyla iyi iş birliği yaptığını ifade eden Golan, "Ortadoğu'nun kaderiyle ilgili en olumlu gelişmenin, bir tür Kürt oluşumunun - bağımsız bir oluşumun- ortaya çıkması olacaktır." açıklamasını yapmıştı.İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen ay da Irak'ta bağımsız bir Kürt devletini desteklediğini belirterek Kürtleri "değerlerini paylaşan cesur, Batı yanlısı insanlar" olarak nitelendirmişti.
BARZANİ, REFERANDUM 25 EYLÜL'DE DEDİ
IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.
EL-İBADİ: SONUCU TANIMAYACAĞIZ
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" belirtmişti.
Irak Meclisi de yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.
IKBY, 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararına uluslararası toplumdan destek bulamamıştı.
Türkiye, İran, ABD, Almanya ve Avrupa Birliği, Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapan uyarılarda bulunmuş, Rusya da Kürt yönetiminin referandumun sonuçlarını iyi düşünmesi gerektiğine işaret etmişti.
Kaynak: haberinburada
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