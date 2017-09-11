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İsrail, Kudüs'te şehit mezarlığını dozerle dümdüz etti!

İSRAİL, KUDÜS'TE ŞEHİT MEZARLIĞINI DOZERLE DÜMDÜZ ETTİ!

İsrail, Esbat yakınındaki tarihi duvarı ve Yusufiye mezarlığı bitişiğindeki şehit mezarlığını dozerlerle yıktı.

Tarih : 11 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : İsrail, Kudüs'te Şehit Mezarlığını Dozerle Dümdüz Etti!(8/10)4

Kutsallara saygısı olmayan İsrail, Kudüs'ün Esbat bölgesindeki tarihi duvarı ve Yusufiye mezarlığı bitişiğindeki şehit mezarlığını dozerlerle yıktı.

1967 SAVAŞINDA ŞEHİT OLMUŞLARDI

Kudüs Müslüman Mezarları Bakım Komitesinin Başkanı Mustafa Abu Zahra, yayınladığı basın bildirisinde, İsrail yetkililerinin dozerlerle Yusufiye mezarlığının bitişiğindeki şehitler mezarlığını dozerlerle dümdüz ettiğini açıkladı. Yıkılan mezarlıkta Kudüs'te 1967 savaşında hayatını kaybeden 40 şehidin bulunduğu kaydedildi.

Mustafa Abu Zahra, Müslüman Mezarları Bakım Komitesinin mezarlığa tekrar müdahalenin önlenmesi için gerekli hukuki tedbirleri almak için harekete geçtiğini söyledi.

İSRAİL, TARİHİ ESERLERİ DE YOK EDİYOR

İsrail hükümetinin yıllarca, Kudüs'teki tarihi duvarın yakınında bulunan Talmud bahçelerini ortaya çıkarmak ve şehre Talmud özelliği kazandırmak için tarihi Arap eserlerini yok etmeye çalıştığı hatırlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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