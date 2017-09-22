Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

İsrail ordusu, Suriye'nin 'kalbine' iki ayrı roket fırlattı!

İSRAİL ORDUSU, SURİYE'NİN 'KALBİNE' İKİ AYRI ROKET FIRLATTI!

İsrail ordusu tarafından fırlatılan iki ayrı roket, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanının yakınlarına düştü.

Tarih : 22 Eylül 2017, 13:10
Puan Ver : İsrail Ordusu, Suriye'nin 'kalbine' İki Ayrı Roket Fırlattı!(5/10)1

Lübnan televizyonu El Meyadin, İsrail ordusu tarafından ateşlendiği sanılan iki roketin Suriye'nin başkentine düştüğünü duyurdu. Roketlerin isabet ettiği yer, Şam'daki havalimanı yakınları.

KİMYASAL GAZIN ÜRETİLDİĞİ MERKEZ

İsrail son olarak 7 Eylül tarihinde Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Masyaf'taki bir askeri araştırma merkezine saldırı düzenlemiş ve iki asker ölmüştü. Hava saldırıısına hedef olan söz konusu merkez, Han Şeyhun'da en az 89 sivilin öldüğü kimyasal saldırıda kullanılan gazın üretildiği yer olarak biliniyordu.

İLK SALDIRI DEĞİL

İsrail, iç savaş ülkesi Suriye'ye zaman zaman füze saldırıları düzenliyor. Birçok kez de savaş uçakları bazı hedefleri bombardımana tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  Ordusu  Suriye  Nin    Kalbine    İki  Ayrı  Roket  Fırlattı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER