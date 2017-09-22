İsrail ordusu tarafından fırlatılan iki ayrı roket, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanının yakınlarına düştü.

Lübnan televizyonu El Meyadin, İsrail ordusu tarafından ateşlendiği sanılan iki roketin Suriye'nin başkentine düştüğünü duyurdu. Roketlerin isabet ettiği yer, Şam'daki havalimanı yakınları.

KİMYASAL GAZIN ÜRETİLDİĞİ MERKEZ

İsrail son olarak 7 Eylül tarihinde Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Masyaf'taki bir askeri araştırma merkezine saldırı düzenlemiş ve iki asker ölmüştü. Hava saldırıısına hedef olan söz konusu merkez, Han Şeyhun'da en az 89 sivilin öldüğü kimyasal saldırıda kullanılan gazın üretildiği yer olarak biliniyordu.

İLK SALDIRI DEĞİL

İsrail, iç savaş ülkesi Suriye'ye zaman zaman füze saldırıları düzenliyor. Birçok kez de savaş uçakları bazı hedefleri bombardımana tuttu.

Kaynak: haberinburada