İsrail'de askerlik yapmayı reddeden ve protesto için yollara barikat kuran Yahudiler ile polis arasında şiddetli çatışma çıktı. Olaylarda 8 kişi gözaltına alındı.

Askere gitmeyi reddeden (Haredi) Yahudiler ile İsrail polisi arasında çatışma çıktı. Şiddetin dozunun yükseldiği olaylarda 8 kişi gözaltına alındı.

POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İsrail'de bulunmalarının nedenini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, askere gitmeyi reddettikleri için yine polisle karşı karşıya geldi.

YOLLARA BARİKAT KURDULAR

İsrail polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, askere gitmeyi protesto etmek amacıyla yollara barikat kuran Haredi Yahudileri ile polis arasında arbede yaşandığı ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İLK ÇATIŞMA DEĞİL

Giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmaları ile dikkati çeken Harediler, sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

İşte İsrail'de yaşanan çatışmadan kareler:

Kaynak: haberinburada