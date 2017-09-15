Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı yüzde 10.2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini de bugün açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı yüzde 10.2 oldu İşsizlik oranları mayıs ayında da yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşmişti.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile yüzde 20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

28,7 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 52 bin kişi artarak 28 milyon 703 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.

SEKTÖRLERE GÖRE ÇALIŞAN SAYISI

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 180 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 872 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,1'i tarım, yüzde 18,8'i sanayi, yüzde 7,6'sı inşaat, yüzde 53,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.

Öte yandan işgücü 2017 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 176 bin kişi artarak 31 milyon 954 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 73, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ARTIYOR

Haziran 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 34,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 97 bin kişi artarak 28 milyon 17 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 42 bin kişi azalarak 3 milyon 498 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,1 oldu.

Kaynak: haberinburada