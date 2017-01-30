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İSTANBUL GÜNEŞLİ HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK


İSTANBUL GÜNEŞLİ HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK
Tarih : 30 Ocak 2017, 17:24
Puan Ver : İstanbul Güneşli Havanın Etkisine Girecek(7/10)5


İstanbul'da, yarından itibaren güneşli hava hissedilmeye başlanacak.



AA muhabirinin Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bugün kentin kuzey kesimlerinde, Çatalca, Silivri taraflarında karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyu hava sıcaklığı en az 1, en fazla 5 derece olacak.

Sıcaklık 5-6 derece olacak



Kentte yarından itibaren de parçalı az bulutlu olarak, güneşli hava hissedilmeye başlanacak. Sıcaklıklar 5 ila 6 derece dolayında seyredecek.



Rüzgar, orta kuvvette, çarşambadan itibaren perşembe ve cuma da dahil güneye dönecek.

Hafta sonu 12 derece dolaylarında



İstanbul'da, cumartesi günü yağmur bekleniyor ancak cuma gününden itibaren cumartesi, pazar, pazartesi sıcaklık artıyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri sıcaklık 12 derece dolaylarında mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacak.



 



kaynak:AA








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