İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı'nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.