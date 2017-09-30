İstanbul'un 39 ilçesinde uygulama noktalarında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat katılımıyla 39 İlçede 200 farklı noktada 31'incisi gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı.

200 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul genelinde yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katılarak önceden belirlenen 200 farklı noktada çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda aranan şahıslar, uyuşturucu madde, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem uygulandı. "Yeditepe Huzur" uygulaması kapsamında Şişli'de Abide-i Hürriyet caddesi üzerinde oluşturulan noktada denetlemeler yapıldı. Ayrıca Fatih Millet Caddesi üzerinde kurulan arama noktasında da şüpheli şahıslar üzerine çalışmalar yapıldı.

Kaynak: haberinburada