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İstanbul sağanak ve dolunun etkisi altında!

İSTANBUL SAĞANAK VE DOLUNUN ETKİSİ ALTINDA!

Meteoroloji'nin günler öncesinden haber verdiği sağanak ve dolu yağışı İstanbul'da gece yarısı etkisini artırdı. Yağışlı hava cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

Tarih : 22 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : İstanbul Sağanak Ve Dolunun Etkisi Altında!(10/10)6

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti.

BEKLENEN YAĞIŞ GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri İstanbul için akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur ve şimşek uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarıların ardından yağmur akşam saatlerinde yer yer etkili olmaya başladı. Etkili olan yağış sırasında aralıklarla dolu yağışının gerçekleştiği görüldü.

SAĞANAK YAĞIŞ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da başlayan sağanak, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluşurken, köprü ve viyadüklerde biriken sular, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Beykoz'da sağanağın yanı sıra dolu da yağdı. Bayrampaşa metro istasyonunda da köprü altını su bastı. Bazı ilçelerde ise gök gürültüsü etkili oldu.

Yetkililer, yağışın etkili olacağını, Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini ve rüzgarın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceğini duyurmuştu.

CUMARTESİYE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışın cumartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşeceği belirtiliyor. Pazar günü güneş yüzünü gösterse de salı günü yağışların İstanbul'a geri dönmesi ve etkili olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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