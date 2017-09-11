İSTANBUL TRAFİĞİ YİNE KIPKIRMIZI! OKUL SERVİSLERİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai bitiminin hemen ardından trafik yoğunluğu başladı. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 54'e dayandı.
İstanbul'da yaz tatili nedeniyle rahat bir nefes alan trafik yeniden kabusa dönüştü. Okulların açılmasıyla artan yoğunluk, vatandaşları saatlerce yolda bıraktı.
TRAFİK KABUSU GERİ DÖNDÜ
Haftanın ilk iş gününde mesainin bitmesinin hemen ardından evine gitmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul'da yoğunluk yaşandı.
HARİTADA NEREDEYSE BÜTÜN YOLLAR KIZARDI
Trafik yoğunluğunun yüzde 54'lerde seyrettiği E-5 Karayolu ve TEM otoyolunda özellikle Büyükçekmece istikametine doğru yoğunluk oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünde Anadolu'dan Avrupa istikametine açık olduğu, Avrupa'dan Anadolu istikametine ise yoğunluğun olduğu görüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar