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İSTANBUL ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN KALAŞNİKOF'LU PAYLAŞIM


İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı'ndan Kalaşnikof'lu Paylaşım
Tarih : 30 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı'ndan Kalaşnikof'lu Paylaşım(7/10)3

İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay, elinde kalaşnikofla çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafta, arkalarında MHP flamasının göründüğü Güzelay ve Kağıthane Ülkü Ocakları Başkanı Engin Kayacık'ın, ellerinde birer otomatik silahla poz verdiği görülüyor.

"5000 ÜLKÜCÜ, KERKÜK'E GİTMEK İÇİN HAZIRDIR"

Instagram'da paylaşılan fotoğrafın açıklama metninde şu ifadeler yer aldı: "Türklüğün yaşaması, bekasının güvenceye alınması, Türkmen yurtlarının üzerindeki kabus bulutunun dağıtılması hususunda her mihneti, her meşakkati, her çileyi göze aldığımız bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır".. 5000 Ülkücü KERKÜK'e gitmek için hazırdır."

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna gitmesinin ardından alevlenen Kuzey Irak'a askeri müdahale tartışmalarına "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir" diyerek katılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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