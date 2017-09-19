'Bonzai' diye tabir edilen sentetik uyuşturucunun etkisindeki bir genç, İstanbul Üniversitesi'nin önünde krize girdi. Dehşet anları kameraya yansıdı.

'Bonzai' diye tabir edilen sentetik uyuşturucunun etkisindeki bir genç, eğitim ve öğretim döneminin başladığı şu günlerde İstanbul Üniversitesi'nin önünde krize girdi. Dakikalarca donuk halde kalan ve adım atmak istedikçe savrulan gencin hali yürek burktu.

BU KEZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NİN ÖNÜNDE YAŞANDI

İstanbul'da, hemen hemen her gün gündemde yer bulan uyuşturucu madde krizi vakalarına Fatih'te bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üniversitesi'nin önünde, yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı şu günlerde kameraya yansıyan ve uyuşturucu kabusunu bir kez daha gözler önüne seren görüntüler kahretti.

AYAKTA DONDU KALDI

'Bonzai' diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öne sürülen bir genç, üniversitenin ana binasının önündeki meydanda krize girdi. Adeta omuzlarından asılmış gibi ayakta dikilen genç, donuk şekilde dakikalarca kaldı.

KAMERALAR O ANLARI ÇEKTİ

Birkaç kez yürümeye yeltenen bağımlı genç, adım atmak istedikçe savruldu ve her defasında düşme tehlikesi yaşadı. Vatandaşların öylece yanından geçip gittiği gencin ibretlik hali yürek burkarken, üzücü tablo kamerayla anbean görüntülendi.

Kaynak: haberinburada