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istanbul üniversitesi'nden deaş açıklaması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN DEAŞ AÇIKLAMASI

"Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır"

Tarih : 02 Ocak 2017, 12:58
Puan Ver : İstanbul Üniversitesi'nden Deaş Açıklaması(5/10)3


DEAŞ'in İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığı şeklinde yorumlar yapılan ve Kasım ayında yayınlanan fotoğrafın sosyal medyada tekrar gündeme gelmesi üzerine İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.





 



kaynak:habertürk








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