İSTANBUL VE ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU! MUVAZZAF ASKERLER GÖZALTINDA
FETÖ operasyonu kapsamında Ankara'da 13, İstanbul'da ise 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında muvazzaf subaylar da bulunuyor.
İstanbul ve Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayda kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği gözaltına alınanların 4'ünün subay 5'inin ise astsubay olduğunu duyurdu.
ANKARA VE İSTANBUL'DA OPERASYON BAŞLATILDI
Ankara ve İstanbul'da operasyon başlatıldı. Ankara Valiliği yaptığı açıklamada,FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ankara merkezli 10 ilde yapılan operasyonla 4'ü subay, 5'i astsubay, 2'si sivil memur ve 2'si askeri öğrenci olmak üzere 9'u muvazzaf, 4'ü ihraç 13 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.
İSTANBUL'DA 26 KİŞİ ALINDI
Fethullahçı Terör Örgütü'nün finansmanına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali polis şüphelilern adreslerne baskın düzenledi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başsavcılığın talimatı üzerne FETÖ'ye finansman sağladığı iddia edilen Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı yöneticilerine yönelik olarak 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Örgüte Finansal Destek Sağlamak'suçlarından dolayı operasyon başlattı.
ŞÜPHELİLER SORGUYA ALINDI
Ekipler, 26 şüpheli şahıs hakkinda saat 05. 00 da operasyon için harekete geçti. 20 İstanbul ,6 il dışı olmak üzere eş zamanlı operasyon çerçevesinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, doktor kontrolü ardından Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne getirilip sorguya alındı.
Kaynak: haberinburada
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