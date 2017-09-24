İSTANBUL'DA 24 ADRESE FETÖ OPERASYONU: 43 TSK MENSUBU GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında, 24 ayrı adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
43 TSK MENSUBUNA OPERASYON
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından sabah saatlerinde FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 43 Türk Silahlı kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı.
BYLOCK'ÇU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulamadı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslernde arama da yapıldığı bildirildi. 24 ayrı noktada operasyon devam ediyor.Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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