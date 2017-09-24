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İSTANBUL'DA 24 ADRESE FETÖ OPERASYONU: 43 TSK MENSUBU GÖZALTINDA


İstanbul'da 24 Adrese FETÖ Operasyonu: 43 TSK Mensubu Gözaltında
Tarih : 24 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : İstanbul'da 24 Adrese Fetö Operasyonu: 43 Tsk Mensubu Gözaltında(9/10)5

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında, 24 ayrı adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

43 TSK MENSUBUNA OPERASYON

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından sabah saatlerinde FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 43 Türk Silahlı kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı.

BYLOCK'ÇU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulamadı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslernde arama da yapıldığı bildirildi. 24 ayrı noktada operasyon devam ediyor.Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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