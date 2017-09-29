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İstanbul'da Boy Sınırına Uymayan 21 Ton Balığa El Konuldu

İSTANBUL'DA BOY SINIRINA UYMAYAN 21 TON BALIĞA EL KONULDU

İstanbul genelinde, yasal boy sınırına uymayan bin 424 kasa istavrit, 145 kasa mırlan, 12 kasa mezgit ve 4 kasa tekir olmak üzere 21 ton balığa el konuldu.

Tarih : 29 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : İstanbul'da Boy Sınırına Uymayan 21 Ton Balığa El Konuldu(5/10)1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol Ekiplerinin ortak denetimleri devam ediyor. İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul genelinde ortaklaşa yürütülen denetimlerde, yasal boy sınırına uymayan 21 ton balığa el konulduğu belirtildi.

70 KİŞİLİK EKİP KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

70 kişilik ekiple Gürpınar Su Ürünleri Hali, deniz, karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında eşzamanlı olarak yapılan kontrollerde bin 424 kasa istavrit, 145 kasa mırlan (bako), 12 kasa mezgit ve 4 kasa tekir olmak üzere 17 kalem muhtelif balığa el konulduğu kaydedilen açıklamada, el konulan balıkların Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

49 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı avlanma yaptığı tespit edilen 49 kişi/işletmeye 49 bin 386 lira idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın, "Bugüne kadar yapılan denetimlerde yasal boy sınırına uymayan yaklaşık 125 ton balığa el koyduk. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı avlanmaya asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine de yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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