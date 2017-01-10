İSTANBUL'DA CAMİ ÇATISI ÇÖKTÜ: YARALILAR VAR
Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İddiaya göre 10'a yakın yaralı ambulanlarla hastaneye sevk edildi.
Olay yerinde, itfaiye ekipleriyle AFAD ekiplerinin çalıştığı belirtiliyor. Olay yerindeki kurtarma ekiplerinde yer alan görevliler bir yandan karları kürerken diğer yandan çöken tentenin demirlerini kesiyor.
kaynak:cnntürk
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