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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22'si yabancı uyruklu, 25 gözaltı!

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 22'Sİ YABANCI UYRUKLU, 25 GÖZALTI!

İstanbul'daki iki ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 22'si yabancı uyruklu, 25 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22'si Yabancı Uyruklu, 25 Gözaltı!(10/10)6

İstanbul'da iki ilçede terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 22'si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.

2 İLÇEDE OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün akşam saatlerinde 2 ilçede 3 adrese operasyon düzenledi. TEM ekipleri örgüt bünyesinde eylem planlayan, örgüte adam kazandıran ve lojistik ihtiyaçlarını giderdiğini tespit ettiği 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

YABANCI UYRUKLU 22 KİŞİNİN SINIRDIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Polis ayrıca operasyon yaptığı adreslerde bulunan ve çatışma bölgelerine gideceğini değerlendirdiği yabancı uyruklu 22 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 22 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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