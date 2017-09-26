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İstanbul'da Dehşet! Çocuğuna Sarıldığı Sırada Başından Vurulup Öldürdüler

İSTANBUL'DA DEHŞET! ÇOCUĞUNA SARILDIĞI SIRADA BAŞINDAN VURULUP ÖLDÜRDÜLER

İstanbul'da çocuğuna sarılan baba, evladının gözleri önünde başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlar küçük çocuğa aldırış bile etmezken dehşet anları kameraya takıldı.

Tarih : 26 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : İstanbul'da Dehşet! Çocuğuna Sarıldığı Sırada Başından Vurulup Öldürdüler(7/10)3

İstanbul Sultanbeyli'de bir baba, çocuğuna sarıldığı sırada başından vuruldu. Çocuğun gözleri önünde babasını vuran şahıslar ise bindikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi üzerinde, bir yıl önce 4 kişinin yaralandığı kahvehane taranması olayının tarafları tekrar kavga etmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı kavga sonucu iş yerinin önünde bulunan Savaş Can hayatını kaybetmişti.

OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURMUŞLAR

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Hayatını kaybeden Savaş Can'ın, oğlu olduğu iddia edilen bir çocuğu sevdiği sırada vurulduğu ortaya çıktı. Katil zanlılarının çocuğa aldırış etmeden Savaş Can'ın başına ateş ettiği ve çocuğun da babasıyla birlikte yere düştüğü anlar dehşeti gözler önüne serdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli bir şahıs çocukla birlikte Savaş Can'ın iş yerinin önüne gelerek çocuğu bırakıyor. Çocuğun yanına giden Savaş Can da çocuğu sarılarak seviyor. Bu sırada iş yerinin önüne beyaz bir araç yanaşıyor. Araçtan inen bir şahıs, Savaş Can'nın başına çocuğu sevdiği sırada ateş ediyor. Küçük çocuğun gözleri önünde vurulan Savaş Can yere yığılırken katil zanlısı beyaz araçla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Öte yandan, dehşet veren olayda çocuğun da Savaş Can'la birlikte yere düştüğü ve babasına tutunmaya çalıştığı görülüyor. Olayı gören vatandaşlar ise yardıma koşuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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