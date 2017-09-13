İSTANBUL'DA DEV OPERASYON! 39 NOKTADA 300 EKİPLE TİCARİ ARAÇLAR DENETLENİYOR
İstanbul'da asayiş ekipleri 39 noktada 300 ekip ile sadece taksi ve minibüslere yönelik denetleme başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 39 noktada 300 ekip ile sadece taksi ve minibüslere yönelik denetleme başlatıldı.
SÜRÜCÜLER VE BAĞLI BULUNDUKLARI FİRMALAR DENETLENECEK
Uygulamada, asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve bağlı bulundukları firmaların denetleneceği, taksi ve minibüs şoförlerinin gerçekleştirdikleri kural ihlalleri ve yolcuların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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