Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm

İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ


İstanbul'da Eğlence Mekanlarına Polis Denetimi Turistlerden Büyük İlgi Gördü
Tarih : 09 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : İstanbul'da Eğlence Mekanlarına Polis Denetimi Turistlerden Büyük İlgi Gördü(5/10)1

Beyoğlu ve Kadıköy'de bin polisin katılımıyla Kafe, Bar, Restoran ve Eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri görev aldı. Üç saat süren denetime havadan da polis helikopteri destek verdi.

BEYOĞLU'NDA 5 NOKTADA DENETİM

Beyoğlu'nda 5 noktada gerçekleşen denetimlerde polisler girdikleri mekanlarda ruhsat ve işçilerin sigortalı olup olmadığını kontrol etti. Müşterilere (GBT) uygulaması yapan polis, evrakları eksik olan mekanlara ceza kesti.

TURİSTLERDEN POLİSLERE ÖZEL İLGİ

Galata Kulesi civarında yapılan denetimler sırasında bir mekanda oturan Brezilyalı turistler polislere özel ilgi gösterdi. Kadın turistler bir polis memuruyla fotoğraf çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Eğlence  Mekanlarına  Polis  Denetimi  Turistlerden  Büyük  İlgi  Gördü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER