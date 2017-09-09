İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Beyoğlu ve Kadıköy'de bin polisin katılımıyla Kafe, Bar, Restoran ve Eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri görev aldı. Üç saat süren denetime havadan da polis helikopteri destek verdi.
BEYOĞLU'NDA 5 NOKTADA DENETİM
Beyoğlu'nda 5 noktada gerçekleşen denetimlerde polisler girdikleri mekanlarda ruhsat ve işçilerin sigortalı olup olmadığını kontrol etti. Müşterilere (GBT) uygulaması yapan polis, evrakları eksik olan mekanlara ceza kesti.
TURİSTLERDEN POLİSLERE ÖZEL İLGİ
Galata Kulesi civarında yapılan denetimler sırasında bir mekanda oturan Brezilyalı turistler polislere özel ilgi gösterdi. Kadın turistler bir polis memuruyla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: haberinburada
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