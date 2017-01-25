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İSTANBUL'DA KAR ALARMI; KRİZ MASASI KURULDU


İSTANBUL'DA KAR ALARMI; KRİZ MASASI KURULDU
Tarih : 25 Ocak 2017, 16:05
Puan Ver : İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu(6/10)5


 İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla, belediyenin 7 bin personeli, bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapacak.



43 NOKTADA DEVREYE ALINDI



Yol Bakım Daire Başkanlığı Kışla Mücadele Ekipleri, saat 15.00'ten itibaren güzergahlarında konuşlanacak, çalışmalar AKOM'dan yönetilecek. Belediye görevlileri, ana arterlere, kavşaklara ve metrobüs duraklarına da tuz poşetleri bıraktı. İlçe belediyelerine de gerekli uyarılar yapılarak hibe tuz verildi. Kent içinde oluşabilecek buzlanmaları 3 saat önceden haber veren acil uyarı sistemi de 43 noktada devreye alındı. Bu arada, çeşitli nedenlerle yaşamını sokakta sürdüren 516 erkek Zeytinburnu Spor Kompleksinde, 31 kadın Kağışdağı Darülaceze'de misafir ediliyor.



SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMALAR BIRAKILDI



Zorlu kış koşullarında sokak hayvanlarını da unutmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalara mama bıraktı. İhtiyaç halinde, veterinerler tarafından sokak hayvanlarına sağlık hizmeti de verilecek.



Vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durum için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "0552 153 00 34" WhatsApp ihbar hattını arayabilecek.



 



kaynak:haberler








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