İSTANBUL'DA KATLEDİLEN SURİYELİ GAZETECİ ANNE-KIZIN KATİLİ AKRABASI ÇIKTI
Üsküdar'daki evlerinde öldürülen Suriye'nin önde gelen muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızın katili Ahmet Barakat Bursa'da yakalandı. Ailenin akrabası olduğu iddia edilen katil zanlısı İstanbul'a getirildiği öğrenildi.
Polisin Üsküdar'da cinayetin işlendiği bölgedeki kameraları tarayarak şüphelinin izini sürdüğü belirtildi.
Ahmet Barakat
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22) iki gündür işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti. Polis eve girince genç kızı ve Suriyeli aktivist annesi Oruba Barakat'ı bıçaklanmış bir şekilde bulmuştu. Katillerin, cesetlerin kokmasını engellemek amacıyla detarjan kullandığı da öğrenilmişti.
Oruba Barakat ve Halla Barakat...
AKRABALARI ABD'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Korkunç cinayeti dünyaya Orouba Barakat'ın kız kardeşi Shaaza Barakat duyurdu. Shaaza Barakat'ın Mavi Marmara yolcularından olduğu öğrenilirken, Şubat 2015'te Amerika'da katledilen 3 Suriye'linin de Barakat'ın akrabalarından olması dikkat çekti. Shaaza Barakat'ın yeğeni olan Deah Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve eşinin kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, ABD'de 2015 şubatında silahlı saldırı sonucu katledilmişti.
Aktivist Oruba Barakat, 80'li yıllarda dönemin Başbakanı Turgut Özal'la da röportaj yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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