İstanbul'da bir kişiye tuzak kuran çetenin şahsın kredi kartı şifresini öğrenmek için işkence yaptığı ortaya çıktı.G.C. adlı bir kadın üzerinden 30 yaşındaki E.K.'ya tuzak kuruldu. Kadınla yakınlaşması sağlanan E.K.'yı öldüresiye dövüldü. Torba geçirdikleri kafasını ayaklarıyla ezen çete üyeleri, E.K.'nın parasını gasp ederek kredi kartlarının şifresini söyletmek için soda şişeli işkence yaptı. Şişeyi E.K.'nın makatına zorla sokan çete, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biri kadın 5 sanık hakkında 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma, cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre 30 yaşındaki E.K., 4 ay önce darp edildi, tedavi için Eyüp'te bir hastaneye gitti. Hastanenin darp raporu üzerine şüpheliler G.C., İ.G., O.A. ve Y.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

KADIN ÜZERİNDEN TUZAK KURDULAR

Müşteki sıfatıyla ifade veren E.K., olay tarihinden yaklaşık bir ay önce Y.Ö., O.A ve G.C. ile tanıştığını, G.C. ile arasında yakınlaşma olduğunu ve görüşmeye başladıklarını söyledi. Beylikdüzü'nde bir AVM'de G.C. ve yanındakilerle buluştuğunu ifadesinde anlatan E.K., daha sonra başka bir yerde alkol aldıklarını belirtti. E.K., G.C.'ye hediye bir yüzük aldığını ve yüzüğü kendisine verdikten sonra G.C.'nin yüzüğü parmağına taktığını kaydetti. Bu sırada telefonla sürekli birileriyle yazışan G.C. ile E.K. ve Y.Ö. mekandan ayrılarak Eyüp sahiline gitmeye karar verdiler. Aracı Y.Ö. kullanıyordu. Arka koltukta E.K. ve G.C. oturuyordu.

KAFASINI AYAKLARIYLA EZDİLER, İÇ ÇAMAŞIRINA KADAR SOYDULAR

Sultangazi'de bir kahvehanenin önünde aracı durduran Y.Ö., "Arabanın altını vurdum. Bir bakayım" diyerek araçtan indi. Bu sırada aracın çevresini 7-8 kişi sardı. E.K.'nın kafasına bir poşet geçiren kişiler, rehin aldıkları E.K.'yı kahvehanenin altında saatlerce darp ettiler. Kafasına torba geçirilen E.K.'ya sanıklardan O.A., "Sen bugün tüm mal varlığını getirmezsen seni öldüreceğiz" dedi. İ.G. ve M.Ö.'de yere yatırılan E.K.'nın kafasını ayaklarıyla ezdiler. O.A.'da elindeki silahla E.K.'nın kafasına vurdu. Elleri arkadan plastik kelepçe ile kelepçelenen E.K.'nın pantolonu ve iç çamaşırları çıkartıldı.

MAKATINA SODA ŞİŞESİ SOKTULAR

E.K., yerde darp edilirken sesinden tanıdığı O.A. "Soda şişesi getirin" dedi. Zorla dizlerinin üzerine çöktürülen ve ters döndürülen E.K.'nın makatına zorla soda şişesini soktular. E.K.'nın cebindeki 3 bin lira parasını gasp ederek kredi kartının şifresini söylettiler.

ADLİ TIP, 'GAZOZ ŞİŞESİ SABİT' DEDİ

Polise ve savcıya ifade veren müşteki E.K., fotoğraflardan M.Ö., İ.G., Y.Ö., O.A., G.C. ve yaşı küçük O.G.'yi teşhis etti. Yapılan aramada E.K.'nın makatına gazoz şişesi sokulduğu, şişe ile plastik kelepçenin kahvehanenin çöp kutusunda bulunduğu iddianamede anlatıldı. Adli Tıp raporunda müşteki E.K.'nın makatına gazoz şişesinin sokulduğunun sabit olduğu, kemik kırığının bulunduğu ve hayati fonksiyonlarını etkileyecek derecede olduğu belirtildi.

25 YILLA YARGILANACAKLAR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanıklar üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek birbirlerini suçladılar. İddianamede, yaşı küçük O.G. hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü anlatıldı. İddianamede sanıkların fikir birliği içinde müştekiyi yaralamak amacıyla zorla kafasına poşet geçirip darp ettikleri, bulunamayan silahla kafasına vurdukları, makatına zorla şişe soktukları, ayrıca parasını aldıkları öne sürüldü. 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma, cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama' suçlarından 5 tutuklu sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada