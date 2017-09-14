İSTANBUL'DA OKUL SAATLERİNE YENİ AYARLAMA! DERSLER EN ERKEN 08:00'DE BAŞLAYACAK
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okul saatleriyle ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Valilere yetki verildi. Vali ilindeki duruma göre karar verecek." dedi.
Bu açıklamanın ardından İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı.
DERSLER EN ERKEN 08:00'DE
İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Bu yıl da geçerli olarak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalar Valiliğimize intikal etmiştir." denildi.
Açıklamada, "Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri, veli ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim-öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilimizdeki ikili eğitim yapan anaokulu ve ortaokullarda eğitimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararı alınmıştır." denildi.
Kaynak: haberinburada
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