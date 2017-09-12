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İstanbul'da Tanıdık Manzara! Herkesin Ortasında Yığıldı Kaldı

İSTANBUL'DA TANIDIK MANZARA! HERKESİN ORTASINDA YIĞILDI KALDI

Şişli'de "bonzai"nin etkisindeki gencin içler acısı hali vatandaşları üzdü. Bir vatandaş uyuşturucu içen genç için "O ölü adam gibidir, konuşamaz." dedi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : İstanbul'da Tanıdık Manzara! Herkesin Ortasında Yığıldı Kaldı(10/10)6

Şişli Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezi önünde "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki gencin içler acısı hali yürekleri sızlattı. Ayakta adeta "zombi" gibi dolaşan genci, vatandaşlar başından aşağıya su dökerek ayıltmaya çalıştı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÖNÜNDE KENDİNDEN GEÇTİ

İstanbul'da uyuşturucu madde kullanılması sonucu kentin dört bir yanında yaşanan bonzai olaylarının bu kez adresi şehrin en işlek ilçesi olan Şişli Mecidiyeköy. Neredeyse her gün yaşanan bonzai olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki erkek bir şahıs, alışveriş merkezinin ortasında kendinden geçti. Yürümekte zorlanan genci vatandaşlar çimenlik alana oturttu ancak o tekrar kalkmaya çalıştı. İçler acısı hali yürekleri burkan genci vatandaşlar başına su sökerek ayıltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da onu görüntüleyerek, uyuşturucu madde bağımlılarının halini gözler önüne serdi.

"O ÖLÜ ADAM GİBİDİR KONUŞAMAZ"

Gencin içler acısı halini gören Onur Çapkın, "5 lira veriyorlar kendilerini zehirliyorlar. Kısacası kendilerini ölüme sürüklüyorlar, bitiriyorlar. Şimdi yanına gitsek hiçbir şey yapamayız. Müdahale etseniz bile size karşılık vermez. Çünkü o ölü adam gibidir, konuşamaz. Her yerde, her köşe başında bu şekilde, oturduğum yerde on adımda bir görüyorum. Bayılanlar bağırıyorum, uyanmıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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