İSTANBUL'DA TARİHE GEÇEN BASKETBOLCU DRAGİC, ALDIĞI HEDİYEYLE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Avrupa'nın en iyi oyuncusu sayılan ve 28 yaşında hayatını kaybeden Petrovic'in annesi, İstanbul'da düzenlenen EuroBasket'in en iyi oyuncusu seçilen Dragic'e, oğlunun formasını hediye etti.
EuroBasket 2017'deki olağanüstü performansı ile turnuvanın MVP'si seçilen Goran Dragic, ülkesine döndüğünde çok özel bir sürprizle karşılaştı: Drazen Petrovic'in annesi, oğlunun giydiği Nets formasını Dragic'e hediye etmişti.
"BENİM HAYATIMDA ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYELERDEN BİRİ"
Bu hediye karşısında gözyaşlarını tutamayan Goran Dragic, duygularını "Bu, tüm hayatım boyunca aldığım en güzel hediyelerden biri. O, benim idolümdü. Hepimiz Petrovic'in Yugoslavya ve basketbol dünyası için yaptıklarını biliyoruz. Üç numaralı formayı giymek benim için büyük bir gururdu." sözleriyle ifade etti.
28 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Birçok otorite tarafından Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu sayılan Drazen Petrovic, 28 yaşında Almanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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