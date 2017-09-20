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İstanbul'da Tarihe Geçen Basketbolcu Dragic, Aldığı Hediyeyle Hüngür Hüngür Ağladı

İSTANBUL'DA TARİHE GEÇEN BASKETBOLCU DRAGİC, ALDIĞI HEDİYEYLE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Avrupa'nın en iyi oyuncusu sayılan ve 28 yaşında hayatını kaybeden Petrovic'in annesi, İstanbul'da düzenlenen EuroBasket'in en iyi oyuncusu seçilen Dragic'e, oğlunun formasını hediye etti.

Tarih : 20 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : İstanbul'da Tarihe Geçen Basketbolcu Dragic, Aldığı Hediyeyle Hüngür Hüngür Ağladı(9/10)5

EuroBasket 2017'deki olağanüstü performansı ile turnuvanın MVP'si seçilen Goran Dragic, ülkesine döndüğünde çok özel bir sürprizle karşılaştı: Drazen Petrovic'in annesi, oğlunun giydiği Nets formasını Dragic'e hediye etmişti.

"BENİM HAYATIMDA ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYELERDEN BİRİ"

Bu hediye karşısında gözyaşlarını tutamayan Goran Dragic, duygularını "Bu, tüm hayatım boyunca aldığım en güzel hediyelerden biri. O, benim idolümdü. Hepimiz Petrovic'in Yugoslavya ve basketbol dünyası için yaptıklarını biliyoruz. Üç numaralı formayı giymek benim için büyük bir gururdu." sözleriyle ifade etti.

28 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Birçok otorite tarafından Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu sayılan Drazen Petrovic, 28 yaşında Almanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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