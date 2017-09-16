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İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A OPERASYON: 74 GÖZALTI


İstanbul'da Terör Örgütü DEAŞ'a Operasyon: 74 Gözaltı
Tarih : 16 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : İstanbul'da Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: 74 Gözaltı(7/10)3

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 73'ü 'yabancı terörist savaşçı' toplam 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, operasyon bu gece saat 00: 00 sıralarında 8 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 adrese gece baskınları düzenledi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Örgütün Suriye ve Irak sahasındaki eylemlerine katılma arayışındaki 1'i Türk, 73'ü yabancı olmak üzere toplam 74 örgüt yanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların barındıkları adreslerde ise çok sayıda örgütsel doküman ve eylem talimatı içeren broşürler ele geçirildi. Terör polisinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan 73 yabancı şüphelinin ülkelerine geri gönderilmek üzere sınırdışı edileceği bildirilirken, gözaltındaki Türk uyruklu şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise sürdüğü kaydedildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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