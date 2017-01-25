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İSTANBUL'DA UÇUŞLARA 'OLUMSUZ HAVA' ENGELİ


İSTANBUL'DA UÇUŞLARA 'OLUMSUZ HAVA' ENGELİ
Tarih : 25 Ocak 2017, 17:27
Puan Ver : İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli(9/10)6


Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların gece yarısına kadar yüzde 20 oranında azaltılması kararı alındı.



Karar dolayısıyla tüm yolculardan, uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitesinden takip istendi.



SABİHA GÖKÇEN'DE 26-27 OCAK'TA



Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre ise, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26-27 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltma yapma kararı alındı.



Bu nedenle, tüm yolculardan, uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi istendi.



 



kaynak:hürriyet








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