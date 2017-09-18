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İstanbul'da yürek burkan görüntü! Yaşıtları okula, onlar işe gidiyor

İSTANBUL'DA YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ! YAŞITLARI OKULA, ONLAR İŞE GİDİYOR

İstanbul'da yaşıtlarının okula başladığı gün, sokaklarda para kazanmaya çalışan çocukların zor halleri görenleri üzdü.

Tarih : 18 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : İstanbul'da Yürek Burkan Görüntü! Yaşıtları Okula, Onlar İşe Gidiyor(8/10)4

İstanbul Fatih'te, yaşıtlarının okula başladığı gün kağıt toplayarak para kazanmaya çalışan bir çocuğun, boyundan büyük çuvalı taşırken yaşadığı zorluk kameraya yansıdı.

KÜÇÜK İŞÇİLER GÖRENLERİ ÜZDÜ

Beyoğlu'nda ise, Şişhane Metro İstasyonu'nda mendil satan bir çocuğun tezgahının başında uyuduğu anlar görüntülendi. Küçük işçilerin para kazanmak için yaşadığı zorluklar yürek burktu.

KAMERALARA YANSIDI

Fatih'te, yaşıtlarının okula başladığı bugünde Beyazıt'ta çarşı çarşı gezip kağıt ve benzeri geri dönüşüm maddelerini toplayan bir çocuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Sahaflar Çarşısı'nda bulunan iş yerlerinin önündeki kartonları izin isteyerek alan çocuk, Beyazıt Meydanı'ndan geçip Mahmutpaşa'nın sokaklarında gözden kayboldu.

Çevredeki insanların bakışları arasında kağıt toplayan çocuğun, boyundan büyük ve ağır olduğu görülen çuvalı taşımakta zorluk çekmesi yürekleri burktu. Beyoğlu'nda ise, Şişhane Metro İstasyonu'nda önüne açtığı küçük tezgahta mendil satarak para kazanmaya çalışan başka bir çocuk görüntülendi. Tezgahının başında uyuya kalan çocuk duygu dolu anlara sahne oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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