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İSTANBUL'DAKİ MİNİBÜSTE KABUS ANLARI! YOLCULAR DAKİKA DAKİKA KAYDETTİ


İstanbul'daki minibüste kabus anları! Yolcular dakika dakika kaydetti
Tarih : 24 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : İstanbul'daki Minibüste Kabus Anları! Yolcular Dakika Dakika Kaydetti(5/10)1

Kağıthane'de iki minibüsün yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kaza anı ve minibüste yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



YOLCU KAPMA YARIŞINA GİRDİLER



Kağıthane'de akşam saatlerinde iki yolcu minibüsü, yolcu kapma yarışına girdi. Birbirini geçerek ilerleyen minibüs sürücüleri yol boyuncu birbirlerine hakaretler de yağdırdı. O anlarda minibüslerden birindeki yolcular koltuk kenarlarındaki demirlere sıkı sıkı tuturak "aksiyon filmine dönüştü" yorumunda bulundu.



YOLCU KAPMA YARIŞI KAZAYLA SONUÇLANDI



Bir süre devam eden yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak minibüste korku dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası araçlarında hasar oluşan minibüs sürücüleri yol ortasında bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından birşey olmamış gibi yollarına devam ettiler. O anlar da minibüste bir yolcu tarafından görüntülenip "insan hayatı bu kadar mı ucuz" denilerek sosyal medyada paylaşıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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