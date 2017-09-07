İstanbul Ümraniye'de bir ilköğretim okulunda iki öğrenci servisi sahipleri arasında meydana gelen çatışmada skandal bir detay ortaya çıktı. Firari şüphelilerden Feyyaz E.'nin çocuk istismarından suç kaydı saptandı. Ölen Cüneyt Elik ve diğer zanlıların da çok sayıda suç kaydına ulaşıldı. Ümraniye'de 2 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Fatih İlkokulu'nda önceki gün suç örgütlerini andıran iki öğrenci servisi çalışanları arasında silah, bıçak ve levyenin kullanıldığı kavgada Cüneyt Elik ölmüş, Ramazan Sarı ile Kerem Beyazıt da yaralanmıştı. Öğrenci ve velilerin gözü önünde yaşanan dehşet anlarının ardından İstanbul Asayiş Şube ile Ümraniye İlçe Emniyet çok yönlü soruşturma başlattı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Ölen Cüneyt Elik'in babası ile kardeşinin firar ettiği, annesi Selime Elik'in de hafif şekilde yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Selime Elik'in oğlunun cenaze törenine polis gözetiminde katılacağı aktarıldı. İncelenen güvenlik kameralarından hareketle, Serkan Varol, Serat Tunç Berk, Necmettin Altın, Mehmet Aytekin ve Sevim Kırık adlı şüpheliler gözaltına alındı. Polisin araştırmasına göre, iki farklı firmanın sahipleri Cüneyt Elik ve Ramazan Sarı arasında geçen yıl 26 Temmuz'da yaşanan bir yol kesme olayı nedeniyle husumet başladığı belirtildi. Kaçan şüphelilerden Feyyaz E.'nin çocuğa cinsel istismardan kaydı çıktı. Ölen Cüneyt Elik'in iki yaralama, Ramazan Sarı'nın tehdit, Kerem Beyazıt'ın uyuşturucu, Necmettin Altın'ın ise tehdit, hakaret ve yaralamadan suç kaydına ulaşıldı.

DENETİM SORUNU

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27.04.2016'da askıya çıkardığı UKOME Kararında servis taşımacılığı yapan şoförlerle ilgili bölümünde, "Şoförlerin TCK'nın '102.' '103.' '104.' '105.' '109.' '179/3.' '188.' '190.' '191.' '227.' ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun '35.' maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olması gerekmektedir." İfadesine yer verildi. Ancak son olayda TCK'nın, "çocukların cinsel istismarı" altbaşlıklı 103. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" altbaşlıklı 188. maddelerinin ihlal edildiği ortaya çıktı. Zira, firari şüpheli Feyyaz E.'nin cinsel istismardan, Kerem Beyazıt'ın ise uyuşturucudan suç kaydının olduğu belirlendi. Bu örnek İBB başta olmak üzere ilgili kurumların denetimsizliğini ortaya koydu.

"OKULDA NÖBET TUTACAĞIM"

Kayıt işlemi sırasında yaşanan dehşet anlarının ardından okulda dün gün boyu sessizlik hâkimdi. Kayıt için okula gelen velilerin bir kısmı çocuklarını başka okula göndermek isterken, bir kısmı da evine yakın, servis kullanmayacağı bir okul tercih etmek istediğini ifade etti. İki çocuk annesi Nesrin Öztürk (31), "Yaşananlar korkunç. Bunlar ilk değil, son da olmayacak, bu saatten sonra servisçilere güvenemeyiz. Artık okul bitene kadar yaz kış okul bahçesinde çocuğumun nöbetini tutacağım" dedi. Veli Şennur Şahin (38) ise "Sorun bu okul değil, servisçilik yapan kişilerdeki zihniyet. Firma sahibi silah taşıyorsa, şoför kim bilir nasıldır. Artık yürüyerek gider gelirim ama çocuğumu servise vermem" diye konuştu. HASAN Kayış (40), "Her kavgada sinirlenip silah çıkarabilecek bir adama nasıl çocuk emanet edilir. Sıkı denetim şart" sözleriyle isyanını dile getirirken, Gülay Kayış da "Orada kurşun bir çocuğa isabet etseydi ne olacaktı?" diye sordu.

O ANLAR FOTOĞRAFLARDA

Bir vatandaşın olay anında telefonla çektiği fotoğraflara ulaştı. Görüntülerde, kavgaya ve çatışmaya karışan kişilerin ellerinde silah ve levye ile dolaştığı görülüyor. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anlarında vatandaşlar sağa sola kaçışıyor. Fotoğrafta ellerinde bıçak ve silahla okul bahçesine doğru koşan kişiler görülüyor.

Kaynak: haberinburada