Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!

İstanbullular dikkat! Derbi öncesi kapatılacak yollar belli oldu

İSTANBULLULAR DİKKAT! DERBİ ÖNCESİ KAPATILACAK YOLLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir derbisi öncesinde yarın kapatılacak yollar belli oldu.

Tarih : 08 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu(9/10)5

Spor severler Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir derbisine kilitlendi. Cumartesi günü Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak derbi öncesi kapatılacak yollar da belli oldu.

SAAT 17.00'DEN İTİBAREN YOLLAR KAPATILACAK

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de Fenerbahçe A.Ş. - Medipol Başakşehir FK takımları arasında oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar saat 17.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım), Kördere Sokak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbullular  Dikkat  Derbi  Öncesi  Kapatılacak  Yollar  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER