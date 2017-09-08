Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir derbisi öncesinde yarın kapatılacak yollar belli oldu.

Spor severler Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir derbisine kilitlendi. Cumartesi günü Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak derbi öncesi kapatılacak yollar da belli oldu.

SAAT 17.00'DEN İTİBAREN YOLLAR KAPATILACAK

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de Fenerbahçe A.Ş. - Medipol Başakşehir FK takımları arasında oynanacak olan İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar saat 17.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım), Kördere Sokak

Kaynak: haberinburada