İSTANBULLULAR DİKKAT! FSM'DE ÇALIŞMA BAŞLADI, İKİ ŞERİT 6 HAFTA KAPALI KALACAK
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları saat 22.00 itibariyle başlandı. Çalışmalar kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak.
GEÇİCİ BARİYERLER KONULDU
Çalışmaların ilk etabında köprünün Edirne istikametinden Anadolu yakası girişine Karayolları ekipleri tarafından geçici bariyerler konulmaya başlandı.
ÇALIŞMALAR 7 KASIM'DA BİTECEK
Sabaha karşı ise çalışmaların yapılacağı Anadolu yakası girişi Edirne istikametinin bir bölümü trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak. Çalışmalar, 07 Kasım 2017 Salı günü saat 22.00'da tamamlanacak.
Kaynak: haberinburada
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