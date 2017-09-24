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İSTANBULLULAR DİKKAT! FSM'DE ÇALIŞMA BAŞLADI, İKİ ŞERİT 6 HAFTA KAPALI KALACAK


İstanbullular Dikkat! FSM'de Çalışma Başladı, İki Şerit 6 Hafta Kapalı Kalacak
Tarih : 24 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : İstanbullular Dikkat! Fsm'de Çalışma Başladı, İki Şerit 6 Hafta Kapalı Kalacak(7/10)3

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları saat 22.00 itibariyle başlandı. Çalışmalar kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak.

GEÇİCİ BARİYERLER KONULDU

Çalışmaların ilk etabında köprünün Edirne istikametinden Anadolu yakası girişine Karayolları ekipleri tarafından geçici bariyerler konulmaya başlandı.

ÇALIŞMALAR 7 KASIM'DA BİTECEK

Sabaha karşı ise çalışmaların yapılacağı Anadolu yakası girişi Edirne istikametinin bir bölümü trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak. Çalışmalar, 07 Kasım 2017 Salı günü saat 22.00'da tamamlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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