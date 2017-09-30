İSTANBUL'UN 10 İLÇESİNDE DEAŞ'A ŞAFAK BASKINI: 50 GÖZALTI
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ayrı ilçede 14 adrese düzenlenen baskında, tamamı yabancı uyruklu 50 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 şüpheli gözaltına alındı.
10 İLÇEDE ŞAFAK BASINI: 50 GÖZALTI
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 14 adrese yönelik gece baskınları düzenlendi. Güvenlik güçlerince Maltepe, Silivri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Pendik, Güngören ve Beylikdüzü'nde daha önceden tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerle bağlantılı kişiler olduğu ileri sürülen, tamamı 'yabancı terörist savaşçı' olarak düşünülen 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA DÖKÜMANA EL KONULDU
Emniyet kuvvetleri tarafından baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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