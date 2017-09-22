İBB Başkanı Kadir Topbaş görevinden istifa etti. Topbaş, 13 yıllık görev süresiyle 1855 yılından beri İstanbul'un en uzun süre görevde kalan belediye başkanı oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa etti. Topbaş'ın istifası beraberinde İstanbul'un diğer belediye başkanları ve görev sürelerini akıllara getirdi. 1855 yılından bu yana 13 yıllık görev süresiyle Kadir Topbaş listenin başında yerini aldı.



Topbaş'ı 10 yıllık görev süreleriyle İstanbul'un belediye başkanlığı ve aynı zamanda valiliği görevlerini yürüten Lütfü Kırdar ve Muhittin Üstündağ takip etti.



İşte İstanbul'un belediye başkanları ve görev süreleri:



Ali Haydar Yuluğ - (15 Nisan 1923 - 8 Haziran 1924) : 1 yılEmin Erkul - (8 Haziran 1924 - 12 Ekim 1928): 4 yılMuhittin Üstündağ - (14 Ekim 1928 - 4 Aralık 1938): 10 yılLütfi Kırdar - (8 Aralık 1938 - 16 Ekim 1949): 10 yılFahrettin Kerim Gökay - (24 Ekim 1949 - 26 Ekim 1957): 8 yılKemal Aygün - (11 Temmuz 1958 - 27 Mayıs 1960) : 2 yılHaşim İşcan - (10 Aralık 1963 - 11 Mart 1968): 5 yılFahri Atabey - (8 Haziran 1968 - 9 Aralık 1973) : 5 yılAhmet İsvan - (14 Aralık 1973 - 11 Aralık 1977): 4 yılAytekin Kotil - (14 Aralık 1977 - 12 Eylül 1980): 3 yılBedrettin Dalan (26 Mart 1984 28 Mart 1989): 5 yılNurettin Sözen (28 Mart 1989 27 Mart 1994): 5 yılRecep Tayyip Erdoğan (27 Mart 1994 - 6 Kasım 1998): 4 yılAli Müfit Gürtuna (12 Kasım 1998 - 1 Nisan 2004): 6 yılKadir Topbaş (1 Nisan 2004 - 22 Eylül 2017): 13 yıl



GÖREVİ GÜRTUNA'DAN DEVRALMIŞTI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, 2004 yılında Ali Müfit Gürtuna'dan görevi böyle devir almıştı.































Kaynak: haberinburada



