Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve nükleer faaliyetlerde inat etmesi ABD'nin büyük tepkisini çekiyor. Buna rağmen Kuzey Kore hidrojen bombası denedi. İki ülke arasında karşılıklı tehditler gündemden düşmezken savaş ilanları da yapılmaya başlandı. Ancak uzmanlar ne olursa olsun ABD'nin Kuzey Kore'ye savaş açmayacağı görüşünde. Bunu da 5 sebebe dayandırıyorlar.

ABD ORDUSUNUN BÜYÜKLÜĞÜ

Kuzey Kore'yle savaş olmadan da ABD ordusunun zaten yeterince gergin olduğunu belirten Dreyer, "ABD ordusu zaten kapasitenin sınırında hareket ediyor" dedi. Uzman, Afganistan ve Ortadoğu'da ABD asker sayısının azaltmasının bu ülkelerde felakete yol açabileceğini söyledi.

HARVEY KASIRGASI

Ayrıca Kuzey Kore'ye karşı savaş başlatma kararı almadan önce para meselesinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Dreyer, Harvey kasırgasının yol açtığı yıkımları ortadan kaldırmak için ABD'nin yüklü miktarda para ayırması gerektiğine dikkat çekti.

ÇİN VE KUZEY KORE İLİŞKİSİ

Dreyer'a göre ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı savaş açmayacağının bir diğer sebebi de diğer ülkelerin Washington'u saldırgan olarak algılaması ve buna tepki vermesi olabilir. Çin'in Kuzey Kore duruşunun henüz net olmadığını kaydeden Dreyer, "Çin'in Kuzey Kore'yi korumak için ne kadar ileri gidebileceği konusunda emin olamayız" dedi.

SEUL VE ÇEVRE KENTLERDE 'KİTLESEL KATLİAM'

Profesör, son sebep olarak ABD'nin savaş açması durumunda Kuzey Kore'nin derhal çok nüfuslu Seul ve çevre kentlerine saldırısı sonucu meydana gelecek kitlesel katliamı gösterdi.

Kaynak: haberinburada