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İşte bir milyon liralık soru ve cevabı!

İŞTE BİR MİLYON LİRALIK SORU VE CEVABI!

"Kim Milyoner Olmak İster" de 1 milyon liralık soruya ulaşan genç yarışmacı, 250 bin liralık çeki alıp yarışmadan ayrıldı.

Tarih : 24 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : İşte Bir Milyon Liralık Soru Ve Cevabı!(7/10)3

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında Çağdaş İrfan isimli yarışmacı 1 milyonluk soruya kadar geldi.

Herkesin merakla beklediği bir milyon liralık soru ise "Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?" sorusuydu.

Sorunun cevap şıkları şöyle:

A:Deniz

B:Güneş

C:Arı (Doğru Cevap)

D:Kalem

250 BİN LİRAYI ALIP YARIŞMADAN AYRILDI

Uzun süre sorunun cevabını düşünen Çağdaş İrfan, cevap verme cesaretini gösteremedi. Kendisine uzatılan 250 bin liralık çeki kabul eden genç yarışmacı, yarışmadan çok yaklaştığı 1 milyon lirayı alamadan ayrıldı.

İrfan, eğer yarışmadan çekilmeseydi "C" şıkkı olan "Arı" cevabını vereceğini, yani doğru cevabı seçeceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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