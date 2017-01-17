

DOMUZ GRİBİ NE KADAR SÜREDE BULAŞIR?



Domuz gribinde kapalı ortamlar risk oluşturuyor. Kişilerle sohbet ederken ‘mesafenizi koruyun'. Bulunduğunuz ortamı da sık sık havalandırın.Domuz gribin yayılmasını engellemek için teması kesmek şart. Domuz gribi olanlar, başkalarına bulaşmasını engellemek açısından evde dinlenmeli. Domuz gribinin bulaşıcılık süresi 4-7 gündür. Damlacıklar havada 3 gün süreyle kalabilir. Bu yüzden hastalık son derece bulaşıcıdır.



SU VE SABUNLA TEMAS EDİN



Öksürüp hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendil ile kapatıp, ardından elinizi ve yüzünüzü sıcak su ve sabun ile yıkamalısınız. Tedavide mutlaka hekim önerisiyle ateş düşürücü ve diğer bulguları baskılayacak ilaç kullanmak gerekir.H1N1 virüsüne karşı etkili olan (antiviral) iki ilacın domuz gribi semptomlarını azalttığı ve hastalığın süresini kısalttığına dair bilimsel kanıtlar mevcut. Hatta bu ilaçlar, bronşit ve zatürre gibi komplikasyonları engeller. Ancak bu ilaçlara yüksek oranda direnç gelişmiştir.







kaynak:habertürk