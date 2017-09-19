Muhteşem bir lansmanla görücüye çıkan iPhone X'in ABD'deki fiyatı 1000 Dolar.

Aslında 1000 Dolar, sadece birkaç yıl kullandıktan sonra yenisini alacağımız bir telefon için fazla görünüyor.

Ancak ABD dışındaki ülkelerde iPhone X sahibi olmak isteyenlerin cebinden daha fazla para çıkacak.

11. Japonya - 3,551 TL (1,018 $)

10. ABD - 3,708 TL (1,063 $)

9. Kanada - 3,767 TL (1,080 $)

8. Hong Kong - 3,833 TL (1,099 $)

7. Birleşik Arap Emirlikleri - 3,889 TL (1,115 $)

6. Avustralya - 4391 TL (1,259 $)

5. Çin - 4,461 TL (1,279 $)

4. Meksika - 4,621 TL (1,325 $)

3. Birleşik Krallık - 4,667 TL (1,338 $)

2. Avrupa Birliği Bölgesi - 4,799 TL (1,376 $)

1. Rusya - 4,848 TL (1,390 $)

Türkiye - 5,500+ TL

Ülkemizde iPhone X için açıklanan resmi bir fiyat yok; ancak ABD fiyatı ve vergi düzenlemeleri göz önüne alınırsa 5500 Türk Lirası'ndan aşağı olmayacak gibi görünüyor.

Kaynak: haberinburada