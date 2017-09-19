Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak

İŞTE İPHONE X'İN EN UCUZA VE EN PAHALIYA SATILDIĞI ÜLKELER!


İşte iPhone X'in En Ucuza ve En Pahalıya Satıldığı Ülkeler!
Tarih : 19 Eylül 2017, 23:00
Puan Ver : İşte İphone X'in En Ucuza Ve En Pahalıya Satıldığı Ülkeler!(7/10)3

Muhteşem bir lansmanla görücüye çıkan iPhone X'in ABD'deki fiyatı 1000 Dolar.

Aslında 1000 Dolar, sadece birkaç yıl kullandıktan sonra yenisini alacağımız bir telefon için fazla görünüyor.

Ancak ABD dışındaki ülkelerde iPhone X sahibi olmak isteyenlerin cebinden daha fazla para çıkacak.

11. Japonya - 3,551 TL (1,018 $)

10. ABD - 3,708 TL (1,063 $)

9. Kanada - 3,767 TL (1,080 $)

8. Hong Kong - 3,833 TL (1,099 $)

7. Birleşik Arap Emirlikleri - 3,889 TL (1,115 $)

6. Avustralya - 4391 TL (1,259 $)

5. Çin - 4,461 TL (1,279 $)

4. Meksika - 4,621 TL (1,325 $)

3. Birleşik Krallık - 4,667 TL (1,338 $)

2. Avrupa Birliği Bölgesi - 4,799 TL (1,376 $)

1. Rusya - 4,848 TL (1,390 $)

Türkiye - 5,500+ TL

Ülkemizde iPhone X için açıklanan resmi bir fiyat yok; ancak ABD fiyatı ve vergi düzenlemeleri göz önüne alınırsa 5500 Türk Lirası'ndan aşağı olmayacak gibi görünüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  İphone  X  İn  En  Ucuza  Ve  En  Pahalıya  Satıldığı  Ülkeler  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER