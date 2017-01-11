

Türkiye'deki cezaevlerinde terör örgütü DEAŞ'a üye olmak, örgüt adına suç işlemekten dolayı şimdiye kadar kaç kişi tutuklandı/yakalandı? İşte Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlar...







Terör örgütü DEAŞ'a üye olmak, örgüt adına suç işlemek nedeniyle 350'si yabancı uyruklu toplam 780 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.







AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye genelindeki cezaevlerinde DEAŞ'a yönelik soruşturmalarda tutuklanan ve açılan davalarda hüküm giyenler de kalıyor.







Buna göre, 6 Ocak 2017 itibarıyla cezaevlerinde, DEAŞ'a üye olmak ve örgüt adına suç işlemek nedeniyle 55'i hükümlü, 725'i tutuklu olmak üzere 780 kişi bulunuyor.







Söz konusu tutuklu ve hükümlülerin 350'sini ise yabancı uyruklular oluşturuyor. DEAŞ'tan dolayı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler arasında firar eden bulunmuyor.







Öte yandan cezaevlerinde El Kaide terör örgütüne üye olmak suçundan ise 73 hükümlü, 10 tutuklu olmak üzere 83 kişi kalıyor.







kaynak:habertürk